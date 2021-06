Depois de seis meses Juliette reencontra a família na Paraíba

CB Correio Braziliense

Juliette postou fotos da família e comemorou o reencontro - (crédito: divulgação)

Seis meses atrás, a até então anônima Juliette Freire saiu da Paraíba cheia de sonhos e expectativas de ter uma vida melhor. Mal sabia que a vida nunca mais seria a mesma. Além de ganhar o BBB21 e levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, a paraibana virou a garota propaganda de várias marcas e tem uma legião de fãs espalhados pelo Brasil.



Através do Instagram, a morena compartilhou várias fotos da família e agradeceu pelo apoio de todos. “Eu sou feita disso, essa é a minha base, essas são as minhas pessoas. Fiz voos que nunca imaginei na vida, mas viajar também é sobre ter pra onde voltar. Voltei e ao mesmo tempo nunca deixei e nem deixarei de estar. Amo vocês.”

Os irmãos da paraibana também usaram as redes sociais para homenagear a irmã. Lourival Freire publicou fotos de Juliette em casa e escreveu: "Venho dividir minha felicidade com todos vocês, minha maninha veio nos ver. Pensem no orgulho que não para de crescer dentro de mim, te amo, minha bonequinha”.

Nino Freire, outro irmão da ex-BBB, disse que: "Coração quase que não aguentava de tanta saudades, te amo meu amor", escreveu. "Ter uma irmã dessas é um orgulho que todo irmão queria ter", completou.



Vale lembrar que depois de cantar ao lado de Gilberto Gil na live de São João, no domingo (13/6), a paraibana vai participar de outra live, dessa vez com Elba Ramalho, na próxima semana.