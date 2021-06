Reynaldo Rayol, cantor da Jovem Guarda, morre aos 76 anos de idade

VO Victória Olímpio

(crédito: Instituto Funjor/Instagram/Reprodução)

Reynaldo Rayol, cantor da Jovem Guarda, morreu aos 76 anos de idade. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Instituto Funjor. O artista faleceu na noite desta terça-feira (15/6), após complicações em decorrência da covid-19.

"É com muita tristeza que o Instituto Funjor comunica o falecimento do cantor associado Reynaldo Rayol, que sempre teve um carinho especial com as ações da nossa entidade. Ele era um grande amigo do nosso patrono e deixa uma importante obra artística. Faremos uma mentalização especial para ele, cada um em sua fé, hoje, às 18 horas. Nosso carinho a toda família. Paz!", informou o Instituto.

O também cantor Agnaldo Rayol, irmão de Reynaldo, lamentou a perda: "Luto. Para alguns momentos na vida não há palavras. Reynaldo, nossas histórias estarão pra sempre na minha memória. Descanse em paz, meu irmão. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte o coração de todos nós. Mais uma vida perdida pra esse vírus".

Reynaldo Rayol iniciou a carreira na década de 1950, participando do programa Jovem guarda, da TV Record. O artista estava ao lado de nomes famosos da época como Roberto e Erasmo Carlos, Wanderlea, o irmão Agnaldo Rayol e Eduardo Araújo.