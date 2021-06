Filme da Netflix mais assistido no Brasil mostra cenário apocalíptico

CB Correio Braziliense

(crédito: Peter H. Stranks/Divulgação )

Um dos filmes mais assistidos na Netlflix no Brasil, Awake se passa em um cenário apocalíptico no qual ninguém mais consegue dormir. As consequências são terríveis e os conflitos explodem por toda parte. A única que ainda consegue adormecer é a filha de um ex-militar, interpretada por Gina Rodriguez.

Para aguçar a curiosidade do público, a sinopse não fornece a razão pela qual as pessoas perdem a capacidade de dormir. Outra curiosidade é que o filme não é classificado como ficção científica.

O longa é dirigido e escrito por Mark Raso, que dirigiu Kodachrome ao lado de Joseph Raso, também para a Netflix. Assim como o outro filme do diretor, Awake chama a atenção pelo elenco, que conta com a presença de Shamier Anderson (Raça), Gina Rodriguez (Aniquilação), Jennifer Jason Leigh (Atypical), Ariana Greenblatt (Amor e monstros), Barry Pepper (O Resgate do soldado Ryan), Finn Jones (Punho de ferro) e Frances Fisher (Titanic).