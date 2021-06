Netflix divulga trailer da temporada final da série 'Atypical'

CB Correio Braziliense

'Atypical' acompanha a trajetória de um adolescente autista - (crédito: YouTube Netflix/ Reprodução)

A Netflix compartilhou uma prévia da quarta e última temporada da série Atypical, que trata, com sensibilidade, da história de um adolescente com transtorno do espectro autista. O rapaz tem 18 anos e está em uma jornada pela independência e pelo amor. A nova temporada estreia em 9 de julho. Confira o trailer:

Criada e escrita por Robia Rashid (The Goldbergs), a série de comédia dramática estadunidense é protagonizada por Sam Gardner (Keir Gilchrist). O adolescente, 18 anos, com espectro autista, passa por todas as situações típicas da adolescência e do cotidiano no ensino médio. A nova temporada acompanha a saída de Sam da casa dos pais e a preocupação com a possibilidade de ficar de recuperação na escola. O elenco conta ainda com Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport e Brigette Lundy-Paine.

As três primeiras temporadas de Atypical estão disponíveis no catálogo da Netflix. Os episódios finais da série estreiam em 9 de julho.