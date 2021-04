"Sonho antigo", diz Band em comunicado sobre Faustão

CB Correio Braziliense

(crédito: Zé Paulo Cardeal/TV Globo)

Após muita especulação de onde Faustão, Fausto Silva, vai trabalhar, a Band confirmou por meio de comunicado que o apresentador deve voltar a fazer parte da equipe em janeiro.

"Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso.

Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças. Certamente deixa também na Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos.



Uma vez tudo confirmado na semana que vem, seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes." em comunicado.

Em suas redes sociais, a emissora publicou apenas o inicio do comunicado, deixando os usuários confusos.

As notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso. pic.twitter.com/FgYZeZSn5A — BandTv (@BandTV) April 30, 2021

Não entendi o comunicado, se está confirmando ou não haha — Arlem garcia (@ArlemGarcia) April 30, 2021

Faustão era da Band

A Band projetou Faustão nacionalmente enquanto ele apresentava o programa Perdidos na noite, de 1984 a 1988. Após esse período, começou a trabalhar na Rede Globo, permanecendo na emissora por 32 anos.

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, assina na próxima semana o contrato com duração de cinco anos com a Band, valendo a partir do ano que vem. As especulações sobre onde ele trabalharia começaram logo após anúncio de sua saída da Globo, no começo deste ano.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, a última edição do Domingão do Faustão irá ao ar em em 26 de dezembro, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados.