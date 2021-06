Hélady Araújo, de 'Pé na cova' vira revendedora de cosméticos: "Foi a solução"

VO Victória Olímpio

(crédito: Hélady Araújo/Instagram/Reprodução)

Hélady Araújo, conhecida por participar da série Pé na cova, revelou que sofreu os efeitos da pandemia e acabou ficando sem oportunidades de trabalho. Em entrevista à coluna de Fabia Oliveira, no O Dia, a atriz afirmou que precisou mudar de área e se tornar revendedora de cosméticos para conseguir pagar as contas e não precisar depender de outras pessoas.

"Minha mãe comprou R$ 300 em produtos, só assim eu poderia me credenciar como consultora. Agora, eu estou avisando a todo mundo e espero que as pessoas me ajudem comprando os cosméticos para eu poder ganhar comissão", contou a artista.

No perfil do Instagram, Hélady atualizou a biografia e acrescentou "consultora Natura". A atriz desabafou ainda que nos últimos dois anos perdeu 45 quilos e foi mais um dos motivos que dificultou na carreira, já que ela costumava ser chamada por conta do peso.

"Sempre fui chamada para trabalhar na Globo justamente por conta do meu peso, do meu corpo para as personagens", contou. A atriz afirmou que estava com alguns problemas de saúde e por isso precisou mudar os hábitos alimentares.