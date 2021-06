Sarah Andrade mostra resultado de procedimentos estéticos: 'Me amando'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Sarah Andrade revelou, enquanto participava do BBB21, que seu sonho era realizar alguns procedimentos estéticos, como por exemplo a famosa lipoaspiração LAD e colocar silicone nos seios. Contudo, ela optou por não fazer antes do reality, devido ao medo de não conseguir se recuperar a tempo.

Neste domingo (20/06), a loira compartilhou através das redes sociais o resultado, posando de biquíni em Arraial d'Ajuda, na Bahia. "Eu tô ainda com alguns roxos, tem roxos na perna, tô um pouquinho inchada ainda, então esse resultado não é o resultado final, que vem depois de uns 60 dias", contou a loira.

Sarah Andrade - ex-bbb mostra o resultado das cirurgias plásticas. pic.twitter.com/3GWCR6STju — Nos Trends Brasil ???????? (@nostrendsbrasil) June 20, 2021





A famosa também comentou que os procedimentos afetaram sua autoestima alguns dias, por isso preferiu não aparecer nos stories. Além de ainda estar no pós-operatório, a ex-bbb precisa realizar sessões de drenagens para manter o resultado.

"É bem difícil. Não só fisicamente, mas também para o emocional. Fiquei muito triste em alguns dias, me achando horrível. Não apareci com frequência nas redes sociais por não me sentir bem comigo mesma", revelou a brasiliense.