Juliette Freire usa vestido feito com cristais no valor de R$ 10.300

VO Victória Olímpio

(crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Que os looks de Juliette Freire fazem sucesso não é novidade para ninguém, mas a paraibana chamou a maior atenção neste final de semana ao usar um vestido preto de veludo e cristais, feito sob encomenda para ela. O look foi usado em participação da live com Wesley Safadão, Alceu Valença e Israel & Rodolffo.

Mas o que muitos não sabem sobre o modelo usado pela campeã do Big Brother Brasil (BBB21) é o preço. De acordo com a Uol, a peça custa nada menos que R$ 10.300. Em live com Gilberto Gil, Juliette usou uma peça na cor salmão de quase R$ 3.000, que esgotou rapidamente após apresentação.





Durante a live, Juliette entrou cantando Deus me proteja, de Chico César, música que acabou virando hino durante participação da advogada no reality show. Durante a apresentação, ela cantou ainda outros sucessos.

"Estou muito feliz em estar na minha terra, com o meu povo. Obrigada, Wesley, por me defender, por acreditar em mim. Eu tô vivendo um sonho. A gente está fazendo para vocês curtirem de casa. Se Deus quiser, vamos fazer o ano que vem, com todos vacinados, na Vila Forró", agradeceu.