Zeca Pagodinho revela que trocou cerveja por vinho devido à pandemia

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta segunda-feira (21/06), foi ao ar uma entrevista do Globo com o cantor Zeca Pagodinho, que revelou gostar do frio e que neste momento de pandemia trocou a cerveja pelo vinho.

"Aproveito o inverno para beber um vinho bom, não dá para beber cerveja, até porque a gelada pede um parceiro e com a pandemia não podemos encontrar", contou o artista.

Pagodinho também revelou gostar do inverno, apesar de ser carioca, por poder escolher uma roupa bacana e acender a lareira, aproveitando o tempo frio.

"Eu adoro inverno! Sou um carioca que não gosta de praia e nem de sol, eu passo mal. Acho bem melhor quando está frio. Curto olhar no armário e escolher uma roupa bacana para usar, acender uma lareira ou uma fogueira, se eu estiver em Xerém, aonde tenho passado mais tempo ultimamente", finalizou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)





Vale lembrar que recentemente, ele compartilhou através das redes sociais uma foto de seu look, normalmente utilizado em casa. "No inverno, as pessoas ficam mais elegantes, não é mesmo?", escreveu na legenda.





Os internautas elogiaram, interagindo com o famoso. "Estilo não se compra, tem q nascer com ele!", comentou uma; sendo seguida por outro: "Elegantérrimo!! hahahaha".