George Clooney lançará escola de cinema para jovens em Los Angeles

VO Victória Olímpio

(crédito: TIZIANA FABI/AFP)

O ator George Clooney irá lançar uma nova escola em Los Angeles destinada a jovens interessados em seguir a carreira no mundo do cinema. A princípio, o projeto será destinado a adolescentes de 14 a 16 anos de comunidades carentes e minoritárias. Don Cheadle e Eva Longoria também irão liderar o programa, com início previsto para 2022.

O programa será em escola de ensino médio no centro da cidade. Ao The New York Times, o astro afirmou que já há planos para expansão do projeto para novas faixas etárias e outros locais. “Todos estão reconhecendo que a indústria precisa se sair melhor. Chega um momento em que fica mais fácil fazer as coisas”, disse Clooney ao jornal.

Na semana passada, outras colaborações entre escolas públicas e celebridades foram anunciadas, como a instalação educacional no centro da cidade, dos produtores musicais Dr Dre e Jimmy Iovine. Mais iniciativas envolvendo robótica e música também estão em andamento com grandes figuras do entretenimento, disseram autoridades distritais.

"Nosso objetivo é refletir melhor a diversidade do país. Isso significa que é preciso começar cedo. Significa criar programas que ensinem os jovens sobre câmeras, edição, efeitos visuais, som e todas as oportunidades profissionais que esta indústria oferece", afirmou Clooney.