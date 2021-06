Produtora de Steven Spielberg e Netflix fecham parceria

CB Correio Braziliense

Spielberg explicou que a parceria permitirá a participação em vários projetos - (crédito: Mark Ralston/ AFP)

A Netflix e a produtora de Steven Spielberg, Amblin Partners, fecharam um acordo para a produção de filmes. A Amblin Partners deve produzir, pelo menos, dois longas por ano para a Netflix. O contrato não tem data de duração.



O acordo prevê que alguns filmes podem ser feitos para o cinema, mas é preciso avaliar caso a caso. A Netflix também ficou responsável por financiar alguns longas que devem ser dirigidos por Spielberg.



Em comunicado divulgado para a imprensa, o diretor explicou “Na Amblin, a narração de histórias estará para sempre no centro de tudo o que fazemos, e desde o minuto em que Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, e eu começamos a discutir uma parceria, ficou muito claro que tínhamos uma oportunidade incrível de contar novas histórias e alcançar o público de novas maneiras”.



Parceria de sucesso, essa será a segunda vez que a produtora e a Netflix vão trabalhar juntas. A Amblin Partners foi responsável pela produção do aclamado filme Os 7 de Chicago, indicado a seis categorias no Oscar 2021, entre elas a de “melhor filme”. Originalmente o filme seria feito pela Paramount, mas foi vendido para a Netflix durante a pandemia do coronavírus.



Vale ressaltar que, além da parceria, recentemente a Netflix anunciou uma nova série com produção de Spielberg e dos irmão Duffer, criadores de Stranger things. O projeto será baseado no livro O talismã, de Stephen King e Peter Straub. A série ainda não tem data de estreia.