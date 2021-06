Web critica Juliette e Wesley Safadão após aglomeração em live

Realizada neste final de semana, a live do Wesley Safadão ainda está dando o que falar. Com participação de Juliette Freire, Israel & Rodolffo, Alceu Valença, Tirulipa e Carlinhos Maia, o evento chamou atenção pela aglomeração formada nos bastidores.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a irresponsabilidade dos artistas e julgaram ainda a falta do uso de máscaras e das medidas de distanciamento social para evitar o contágio por covid-19. Alguns fãs da paraibana se decepcionaram, já que Juliette costuma defender os protocolos de segurança.

Estou mega chateado e triste com a Juliette, esse lance dela estar em uma live gravando e aglomerando com um monte de gente SEM MÁSCARA me deixou muito decepcionado com ela, não vou passar a mão na cabeça não ??????????????