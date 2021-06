Joe Jonas e Sophie Turner colocam mansão à venda. Quer saber por quanto?

VO Victória Olímpio

(crédito: Sophie Turner/Instagram/Reprodução)

Joe Jonas e Sophie Turner decidiram vender a mansão comprada em 2019 e procurar um novo lar. De acordo com o The Wall Street Journal, a casa, de nove quartos e 11 banheiros está sendo anunciada por U$ 16,75 milhões, o equivalente a cerca de R$ 83 milhões. A propriedade está localizada em uma área nobre do bairro Royal Oaks, no subúrbio de Encino, em Los Angeles.

São mais de mil metros quadrados, incluindo spa, academia, piscina, adega, escritório, estúdio de som, teatro e lareira. Na decoração, muita madeira e paredes de vidro, além dos tetos elevados e portas de correr. O imóvel ainda conta com enorme sistema de segurança. O casal pagou U$ 14,1 milhões pela mansão.

"Também tem uma série de amenidades peculiares, como um aquário, um bar com painéis de madeira, um salão de cabeleireiro, um toca-discos de DJ oculto e uma máquina de neblina", anunciou a agência imobiliária.

A mansão fica a cerca de cinco quilômetros de distância da mansão de e Priyanka Chopra Nick Jonas, irmão de Joe. Os dois compraram a residência na mesma época.