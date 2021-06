CB Correio Braziliense

Rachel Zegler também vai protagonizar o longa "Amor, sublime amor" - (crédito: Instagram @rachelzegler/Reprodução)

A atriz estadunidense Rachel Zegler, de origem colombiana, será a protagonista da adaptação live-action de Branca de Neve, um dos mais clássicos desenhos animados da Disney. A informação foi confirmada pela jovem de 20 anos nesta terça-feira (22/6). “Olá para um sonho virando realidade”, escreveu Rachel em postagem no Instagram.







De acordo com a Disney, a produção do filme deve começar apenas em 2022 e será dirigida por Marc Webb, responsável pelos filmes (500) Dias com ela e O espetacular Homem-Aranha. Já na área musical, a adaptação contará com a presença de Benj Pasek e Justin Paul, dupla que também trabalhou nos longa-metragens La la land e O rei do show.

A escolha de uma atriz de origem latina para protagonizar a Branca de Neve vem após uma onda de frequentes críticas contra os estúdios Disney, acusados de escalar majoritariamente atores brancos nas produções. Em 2019, a empresa também anunciou a cantora Halle Bailey, que é negra, como protagonista do live-action de A pequena sereia.

Rachel também garantiu, recentemente, o papel de protagonista no remake de Amor, sublime amor, após desbancar mais de 30 mil candidatas em um longo processo de seleção de elenco. O filme, dirigido pelo renomado cineasta Steven Spielberg, tem previsão de estreia para o fim de 2021.