Adriane Galisteu fala sobre contrato com Record: "Válido para o Power Couple"

VO Victória Olímpio

(crédito: Adriane Galisteu/Instagram/Reprodução)

Adriane Galisteu, a apresentadora do reality show Power Couple, revelou alguns detalhes sobre o novo contrato com a TV Record. Ao Notícias da TV, ela contou que apesar de o contrato ser apenas para o programa, ainda tem interesse em continuar a parceria com a emissora: "Por enquanto, o meu contrato só é válido para o Power Couple, mas estou esperando a minha hora chegar".

Há oito anos fora de TV aberta, Galisteu contou sobre a expectativa: "Não quero experimentar qualquer coisa neste momento que não seja o reality. Estou tão focada no programa. Eu vou todos os dias para Itapecerica da Serra, exceto sextas e domingos. Tem dado certo, tenho me concentrado".

"Quando alguém fala que saiu uma matéria sobre qualquer coisa a respeito do meu futuro na TV, eu peço para que não leia", acrescentou. Aos 48 anos, a apresentadora afirmou que está empolgada com a experiência e agradeceu o apoio dos fãs.