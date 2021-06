Marcos Pasquim brinca após receber vacina com camisa: "Desculpa decepcionar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Marcos Pasquim/Instagram/Reprodução)

Marcos Pasquim brincou nas redes sociais após fãs se 'decepcionarem' por ele ter recebido a vacina contra covid-19 sem tirar a camisa. No Instagram, o ator levou na esportiva e compartilhou uma notícia que falava sobre o assunto: "Marcos Pasquim, o Pescador Parrudo, toma vacina com camisa e decepciona fãs. Seguidores pendem que galã de Kubanacan vá descamisado receber segunda dose".

"Desculpa ter decepcionado vocês", riu o ator na legenda da publicação. Alguns famosos amigos de Pasquim também entraram na brincadeira: "Eu fiquei decepcionado", comentou Sérgio Malheiros. "Tá frio, né?, brincou Fernanda de Freitas. "Socorro", comentou Dani Calabresa. “Sem camisa não funciona, tira para a gente ver o efeito da vacina”, comentou outro seguidor.

Marcos Pasquim recebeu a fama de dispensar o uso de camisas nas atuações, exibindo o famoso peitoral. Em Kubanacan (2003), o figurino foi economizado. Na trama, ele interpretou três personagens: Esteban Maroto (o Pescador Parrudo), Dark Esteban (versão sombria do protagonista após perder a memória) e Adriano Rivera (irmão gêmeo do protagonista, que no fim descobre ser o historiador Leon) - todos três com várias cenas sem camisa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Pasquim (@pasquim)

Aos 52 anos de idade, o ator tomou a primeira dose há algumas semanas e comemorou o momento: "já estou mais um passo perto do abraço. Quando chegar sua hora, vacine-se! Obrigado a todos os profissionais de saúde".