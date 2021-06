Íris conta que bloqueou Angélica nas redes sociais: 'Nada contra'

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: GShow/ Reprodução)

Durante sua passagem no 'No Limite', Íris Stefanelli colecionou desentendimentos com os demais participantes. E parece que nem todos foram resolvidos com o fim do reality.



Em conversa com Ana Clara no 'Bate-papo No Limite', a sétima eliminada admitiu atrito com Angélica, dentro e fora da competição, e revelou que a influenciadora está até bloqueada nas suas redes sociais.

"Não, eu não a conheço, a respeito. Até a Ariadna, que a gente teve um assunto delicado, não foi tão pesado que nem a Angélica. Senti ela um pouco agressiva comigo. Eu até bloqueei ela no Instagram. Mas nada contra", contou ela.

"Bloqueei nas redes sociais porque não queria ver nada mais dela falando e me marcando", explicou Íris, dando risadas.

Logo no primeiro capítulo do programa, Íris reclamou da comemoração feita por Angélica após vitória na Prova do Privilégio, e criticou a postura da colega, chamando-a de 'desrespeitosa' e 'abusada'. Angélica, por sua vez, disse que a rival se equivocou nos julgamentos, já que o gesto interpretado como provocação era uma homenagem a seu filho.

Mas para a apresentadora, não foi só isso: "No começo do jogo, eu estava me deparando com situações novas. A Angélica, em toda prova, provocava, tanto que a tribo dela teve um desentendimento com ela. Eu ficava olhando: ‘lá vem ela de novo'", lembrou Íris.

Nas redes sociais, Angélica comemorou a eliminação da 'fada sensata do trisal' da competição e ainda rebateu as insinuações: "Eu vendo a fada passando vergonha usando meu nome, depois eu quem quero aparecer", comentou ela.

Ontem não consegui acompanhar o @NoLimite mas acordei feliz em saber que a fada sensata do trisal deu Adeus a disputa. — Angelica Ramos ? (@AngelicaRamosOf) June 23, 2021