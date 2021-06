Belle Kaffer revela affair com Neymar e dispara: 'Beija bem, sim'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Belle Kaffer )

A influenciadora Belle Kaffer participou de um quadro no canal de Matheus Mazzafera, compartilhado nesta última terça-feira (22/06), no Youtube, e revelou já ter ficado com Neymar Jr, além de elogiar o beijo do jogador.

O tema da produção foi "Shots e Desafio" e fez a cantora assumir o affair. "O que vocês acham? Neymar, né cara...? Ai, gente, juro. Beija (bem), beija bem sim", desabafou em tom tímido, mas entrando na brincadeira.

O jogador está em alta ultimamente, sendo envolvido em diversos casos com famosas. Tati Zaqui, por exemplo, declarou que o atleta era "hétero top" em sua participação no programa Foi Mau, apresentado por Maurício Meirelles na RedeTV!.

"Ele chega como qualquer hétero top chega. Não lembro direito quais foram as palavras que ele usou, mas foi pelo Instagram", afirmou Tati.

Vale lembrar que Belle também é cantora, sendo gerenciada pela Warner Music. Seu canal no Youtube conta com mais de 420 mil inscritos e nas redes sociais a artista soma mais de 1 milhão de seguidores.