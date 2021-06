Tomorrowland 2021 é cancelado após falta de autorização do governo

VO Victória Olímpio

(crédito: Tomorrowland/Instagram/Reprodução)

Considerado um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland 2021 foi cancelado. O evento, que ocorre na Bélgica, não poderá ser realizado por não ter recebido autorização do governo local em razão da pandemia da covid-19.

"É com pesar que nossa organização deve anunciar que a 16ª edição do Tomorrowland Bélgica não pode acontecer em 2021. Toda a equipe lutou até o fim e fez tudo o que estava ao seu alcance para escrever um novo capítulo na história de Tomorrowland", anunciou em nota a equipe do evento.

No ano passado, o festival contou apenas com edição on-line, também por conta da pandemia. "O nosso sonho era receber o povo de Tomorrow, de quem sentíamos saudades há muito tempo, para celebrar a vida ao máximo. Mas, infelizmente, o governo local não deu permissão para organizar o Tomorrowland", lamentou a equipe.

Não foi anunciada previsão para nova edição do festival. Ainda segundo comunicado compartilhado nas redes sociais, os fãs que já haviam comprado o ingresso serão contatados para decisão de o que fazer com a compra.

A equipe de organização motivou os fãs e afirmou que, em breve, o evento voltará: "Continuamos olhando positivamente para o futuro e acreditamos fortemente que a música nos unirá novamente em breve. Viva hoje, ame amanhã, una-se para sempre".