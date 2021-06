Harrison Ford lesiona ombro em gravações de 'Indiana Jones 5', diz site

VO Victória Olímpio

(crédito: Disney/Reprodução)

As gravações do filme Indiana Jones 5 precisaram ser pausadas após Harrison Ford lesionar o ombro em cena de luta. De acordo com o Deadline, o diretor James Mangold irá reorganizar o cronograma de filmagens até o ator apresentar melhoras e estiver apto a voltar às gravações. A Disney havia previsto que o filme seria lançado em julho de 2022.

"Durante o ensaio para uma cena de luta, Harrison Ford se machucou no ombro. A produção continuará enquanto o curso apropriado de tratamento é avaliado, e o cronograma de filmagem será reconfigurado conforme necessário nas próximas semanas”, informou a Disney em nota ao Deadline.

A produção do quinto filme da franquia começou no início deste mês em Pinewood e outras locações no Reino Unido. Harrison irá contracenar com Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann.