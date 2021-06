Wanessa Camargo surpreende fãs na web ao aparecer com novo visual

VO Victória Olímpio

(crédito: Wanessa Camargo/Instagram/Reprodução)

Wanessa Camargo surpreendeu os fãs a apareceu nas redes sociais com um novo visual. A cantora decidiu inovar e apostou em novo corte de cabelo com franja e clareou os fios. Na legenda de uma sequência de fotos, ela falou sobre a melhora que teve na autoestima: "Como eu estava precisando disso! Essa transformação externa deu um up na minha auto estima que eu tanto precisava! Espero que vocês amem tanto quanto eu!".

"Eu amo tons mais loiros e já estava há muito tempo sem clarear bastante o meu cabelo. Então decidi ir mais longe e ousar de fato", revelou a cantora.

Nos comentários, elogios de fãs e familiares não faltaram para Wanessa. Famosos como Zilu Godoi, Fernanda Souza, Camila Camargo, Wagner Luther, Ana Hickmann e Marcus Buaiz também não perderam a oportunidade de elogiar a artista.

"New era", "Ainda mais linda com esse visual! Parabéns minha princesa!", "Maravilhosa de franja" e "Uau ficou muito linda" foram alguns dos comentários recebidos.