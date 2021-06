Ex-bbb Flay estreia como apresentadora em especial de São João

VO Victória Olímpio

(crédito: Flay/Instagram/Reprodução)

A ex-bbb Flay estreou como apresentadora no Arraiá da Flay, quadro nas redes sociais que conta com participações especiais, como o influenciador Álvaro, convidado do primeiro episódio. Indo ao ar toda semana, o novo programa da cantora tem quadros como dança quadrilha e a famosa Barraca do Beijo, na qual faz a seleção de alguns famosos para saber do influenciador se ele beija ou não beija.

Além disso, outras brincadeiras características dos festejos juninos, como o desafio de colocar o rabo no burro também são apresentadas. Os novos episódios entram nas próximas semanas e terá participação do ex-BBB Daniel Lenhardt, a influenciadora Ingrid Ohara, Mc Drika e o ex-No Limite Guilherme Napolitano.

“É um trabalho que foi pensado para ajudar as pessoas a se distraírem, darem risadas. Já estamos vivendo um período tão caótico, que um pouco de humor e entretenimento leve na vida das pessoas só tem a fazer bem. E o tema tem tudo a ver comigo, que sou nordestina", revelou a cantora.

Flay contou ainda sobre a expectativa que tem para o novo quadro: "Pra mim é maravilhoso poder trazer essa representatividade de uma das principais festas do meu Nordeste para os meus seguidores. Aproveito a oportunidade para me testar como apresentadora, uma função que até então eu nunca havia desempenhado. Mas estou animada e focada para me aprimorar e aprender cada vez mais”.