Mara Maravilha e trio H2M regravam música ’Vem brincar comigo’

A cantora Mara Maravilha vai reviver o passado. Ela entrou em estúdio com o trio mirim H2M para gravar nova versão para o sucesso Vem brincar comigo, lançado pela artista em 1987.

"A Mara tem incentivado muito a nossa trajetória na música. Poder regravar essa música com ela não tem preço. Estamos muito felizes e honrados por poder ter uma grande parceria com uma artista como ela já no início da nossa carreira", afirmam os integrantes do grupo.



Mara Maravilha e H2M (foto: Divulgação/Ari Prensa)

Enzo Miranda, Maria Eduarda e Maria Laura regravaram recentemente o clássico infantil Uni duni tê, ao lado de Patrícia Marx, do Trem da Alegria. Produzido musicalmente por Carlos Maia, do Programa Raul Gil, do SBT, e coreografado por Eudóxio Júnior, de As aventuras de Poliana e Chiquititas, o trio H2M é a mais nova aposta do mercado musical infantil.