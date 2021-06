Camilla de Lucas assina contrato com a Globo: "A planta virou árvore"

VO Victória Olímpio

Na tarde desta quinta-feira (24/6), Camilla de Lucas apareceu nas redes sociais com uma novidade: um contrato com a Rede Globo. Após conquistar o segundo lugar no Big Brother Brasil (BBB21), reality show da emissora, a influenciadora digital teve uma nova conquista na carreira.

Camilla ainda não revelou qual será o papel na emissora, mas afirmou que logo irá aparecer com novidades: "É com extrema alegria que venho finalmente anunciar que volto pra comunidade com um contrato global! A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos!".

O diretor Boninho também comemorou e parabenizou a influenciadora: "Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda. Estamos juntos nessa!! Inventando moda sempre".

Nos comentários, fãs e famosos amigos da vice-campeã comemoraram: "Rainha que eu tenho a honra de me inspirar. Perfeita, merecedora", "Você merece! Deus abençoe muito esse novo desafio!", "Ela é global" e "Você merece demais. Ansiosa" foram alguns dos comentários recebidos.