Titãs se posiciona contra governo Bolsonaro: "Chega de destruição"

Formada atualmente por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto, a banda Titãs decidiu se pronunciar nas redes sociais e criticar a gestão do governo brasileiro atual, representada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Chega de destruição! O atual governo ataca o meio-ambiente, a cultura, a ciência, a tolerância, a diversidade, o bom senso e a democracia. Nos posicionamos com a maioria de brasileiros que desejam o fim imediato de tanta incompetência, descaso e desumanidade. Fora Bolsonaro!", desabafou o grupo.

O posicionamento dividiu os fãs e os comentários na publicação variaram entre novas críticas ao governo a reclamações da banda por se pronunciarem contra o presidente. Recentemente, Titãs entraram para a lista dos famosos que lamentaram a marca de 500 mil mortes pelo novo coronavírus.

A banda se solidarizou ainda com a perda das famílias: "Quinhentos mil mortos por covid-19 no Brasil. Uma marca trágica que abre um grande vazio em nosso peito. Nos solidarizamos com as quinhentas mil famílias nesse luto sem fim".