Candidata do Miss Bumbum Brasil pede rival em namoro: 'Apaixonadas'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Concorrentes no Miss Bumbum Brasil, a rivalidade ficou somente na competição. Déia Cavalheiro, representante do Mato Grosso do Sul, e Camila Beck, do Tocantins, assumiram o relacionamento no Dia dos namorados.

Déia pediu a adversária Camila em namoro em Portugal, onde vivem atualmente, com direito a quarto decorado com pétalas de rosas e balões vermelhos. O registro foi compartilhado nas redes sociais. Em uma entrevista à revista Quem, a modelo mato-grossense-do-sul revelou que o sentimento por Beck é antigo e que, com a chegada do concurso, veio a aproximação.

"O sentimento já existia há um tempo, somos amigas antes mesmo do concurso, mas percebi que estava realmente apaixonada por ela durante uma ação que fizemos para o Miss Bumbum em São Paulo, foi então que decidi me abri e a Camila correspondeu. Foi a primeira vez que falamos 'eu te amo' uma para a outra e nos beijamos", recordou.

Camila, que nunca tinha se envolvido com uma mulher antes, disse que apesar de receosa, aceitou o pedido da amada. E afirmou que o amor entre as duas está acima da disputa que eleger o bumbum mais bonito do país.

"Acima de tudo está o nosso amor. Será de forma amigável. Se alguma de nós ganhar, a outra ficará feliz pela conquista. Antes de concorrentes, somos amigas e namoradas", afirmou Camila.

Déia Cavalheiro e Camila Beck estão nas primeiras posições da votação online que já está aberta e irá definir as 15 finalistas da edição 2021 do concurso Miss Bumbum, comandada por Andressa Urach.



