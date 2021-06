Paola Carosella dá detalhes sobre se naturalizar brasileira: 'Está saindo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A chefe de cozinha e apresentadora Paola Carosella, revelou através de seu canal no Youtube, chamado Nossa Cozinha, que irá se naturalizar brasileira. A cozinheira é casada com Jason Lowe, fotógrafo e diretor britânico que também colabora com os conteúdos para a plataforma.

Em sua participação no programa de Serginho Groisman, o Altas Horas, da TV Globo, no último sábado (19/06), ela revelou mais detalhes deste processo que está realizando.

"Já está saindo (o processo). Já entreguei toda a documentação. Sou residente permanente há 21 anos e agora entrei com processo de naturalização brasileira", contou Paola.







O apresentador aproveitou para poder expressar sua admiração por Paola e pelo seu país de origem, a Argentina. "Amo mesmo. Tem uma coisa em Buenos Aires que eu adoro. É a quantidade delivrarias que tem. Tem em praticamente em cada esquina. E você pode chegar em um restaurante ou bar com um livro, pedir uma água e ninguém vai ficar te aborrecendo, tipo: ‘sai daí, o que você quer?", opinou.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paola Carosella (@paolacarosella)





Em um momento da atração, a chefe de cozinha se declarou ao povo nordestino do Brasil, abordando a dificuldade em conseguir empregos e precisar migrar para grandes centros urbanos devido a necessidade.



"A gente tem que falar sobre a dificuldade que essas pessoas têm em conseguir trabalhos em seus lugares. A grande migração para São Paulo é porque não tem empregos. Acontece em qualquer lugar do mundo, onde se vai para grandes cidades em busca de oportunidades melhores", declarou.