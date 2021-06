Milena Toscano dá à luz e posta foto do filho recém-nascido: 'Bem-vindo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nesta última quinta-feira (24/06), a atriz Milena Toscano revelou através das redes sociais que teve seu segundo filho. "Sem pressa, de olhos bem abertos e tranquilamente você chegou nesse mundão pra completar nosso time", escreveu na legenda da publicação.



Toscano também é mãe de João Pedro, de 2 anos e 9 meses, fruto de seu relacionamento com Pedro Ozores. "Seu irmão é um cara sensacional e tenho certeza que será seu grande parceiro nessa jornada da vida. E seu pai!? Esse já está aqui todo babão e pronto pra todas as aventuras q farão juntos! Bem-vindo ao nosso mundo, Tico! Obrigada por nos escolher! E estamos preparados pra crescer juntos com você! Te amo”, finalizou.

"E eu, que tinha medo desse sentimento em dobro, já estou aqui completamente hipnotizada pelo seu olhar. Louca pra te conhecer cada dia mais e te ajudar a seguir seus passos e sonhos. Que sua vida seja cheia de luz e sorrisos. Estarei sempre ao seu lado te guiando e tentando dar o melhor de mim", declarou Milena.







Muitos internautas ficaram felizes pela atriz, comentando diversas felicitações e desejos de saúde ao bebê recém-nascido. "Aiii bem vindo !!!! Toda benção do mundo", disse uma usuária; sendo logo seguida por outra: "Coisa mais linda do mundoooooo! parabéns amiga! Saúde saúde saúde".



