Ariadna desabafa e afirma que pretende ser mãe até o ano que vem

VO Victória Olímpio

(crédito: Ariadna/Instagram/Reprodução)

Ariadna Arantes, ex-participante do Big Brother Brasil, revelou que pretende realizar o sonho de ser mãe até o final do ano que vem. Aos 37 anos, ela acredita estar na idade perfeita para viver a maternidade e afirmou que não se importa caso seja mãe solo.

Ao jornal Extra, Ariadna, que participou recentemente do reality show No limite, afirmou que precisa organizar algumas coisas ainda antes de viver esse sonho, que será realizado com a ajuda da irmã: "Quero trabalhar muito para conseguir comprar minha casa, montar minha clínica de estética, me estabelecer e assim poder dar o melhor para o meu filho. Já combinei que minha irmã vai ser inseminada e gerar a criança por mim".

A modelo contou ainda que não está mais solteira e que conheceu a pessoa em um aplicativo de relacionamento: "Tentei ir devagar, mas já estamos envolvidos. Ele só não me pediu em namoro porque disse que planeja algo grande. Não é que eu queira fazer mistério, mas é que a famosa sou eu".

"Além disso, as pessoas do trabalho dele, os nossos amigos e as famílias já sabem de nós. É o que importa. E me chateia ver que sempre que me envolvo numa relação é um escândalo. Eu sou uma mulher bonita, jovem, trabalho, pago minhas contas, não posso namorar?", desabafou Ariadna.

Por fim, ela também sobre alguns problemas da fama: "O fato de ser famosa não facilita em nada [o meu caminho]. Diariamente, também acabo vivenciando tudo o que todos da minha classe vivem. Ser famosa, de uma certa forma, chama atenção para o meu universo, mas uma andorinha só não faz verão".