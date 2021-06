Amazon homenageia mês do Orgulho LGBTQIA+ com campanha beneficente

CB Correio Braziliense

(crédito: DAVID BECKER/AFP)

Para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIA+, a Amazon criou a Celebre com Orgulho, página na internet com curadoria de produtos e conteúdos LGBTQIA+. Até sexta-feira (2/7), 15% das vendas dos produtos selecionados serão redirecionadas para o projeto Parada pela Solidariedade, da ONG ParadaSP.

Para a campanha, foram selecionados mais de 80 livros, além de álbuns e itens de decoração e moda. Entre eles, encontram-se os livros Me chame pelo seu nome, de André Aciman, Tem que vigorar, de Gil do Vigor, e o CD Chromatica, de Lady Gaga.



Além da curadoria de produtos, a página conta com recomendações de séries LGBTQIA+ do Amazon Prime Video e uma playlist da Amazon Music com narrativas de personalidades e lugares importantes para o movimento, com locução e músicas escolhidas pela artista Liniker.

Criada em 2020, a Parada pela Solidariedade é uma ação da ParadaSP que tem como objetivo dar suporte a pessoas da comunidade LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social.