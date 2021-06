Após término, Biel e Tays reatam e postam vídeo juntos nas redes sociais

PU Portal UAI

(crédito: Instagram/Reprodução)

Os cantores Biel e Tays Reis engataram um romance turbulento ainda dentro do confinamento no reality A Fazenda, da Record TV. Desde que o programa terminou, o casal rompeu a relação com quatro meses de duração. Cerca de um mês depois do anúncio do término, os dois apareceram juntos e confirmaram a reconciliação.



Biel publicou um vídeo fazendo uma coreografia de sua música ao lado da amada. O single Aliança ganhou um challenge e o funkeiro está repostando os fãs que fizerem a dança criada por ele. Nos comentários da publicação, Tays comentou com emojis de aliança e um coração.





A 'vingadora' também publicou o vídeo e escreveu na legenda: "Tem lançamento do mozão! Já fez seu challenge de Aliança?". Os dois já vinham aparecendo nos stories um do outro nos últimos dias, mas o vídeo confirmou que o casal se entendeu.