Morre o ator Ray MacDonnell, aos 93 anos de idade, em Nova York

VO Victória Olímpio

(crédito: ABC/Reprodução)

O ator Ray MacDonnell morreu de causas naturais enquanto estava em casa, em Chappaqua, Nova York. Apesar de o artista ter morrido no dia 10 deste mês, as informações foram divulgadas apenas nesta semana pela imprensa norte-americana.

MacDonnell ficou muito conhecido em 1970 por começar a interpretar o personagem Joe Martin na série All my children. O papel durou por quase 40 anos, mas MacDonnel saiu em 2009. Já em 2011, ele voltou apenas para o encerramento da longa trama.

Além da série, MacDonnell atuou em outras obras como Robert Montgomery presents (1953), The Jack Benny Program (1954), Armstrong Circle Theatre (1960) e The edge of night (1961 a 1969).

O ator chegou a ser homenageado em 2004 com o prêmio pelo conjunto de sua obra no Daytime Emmy Awards.