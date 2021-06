Kate Middleton é cortada dos convidados da inauguração da estátua de Lady Di

VO Victória Olímpio

(crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP)

Nesta quinta-feira (1/7), uma estátua será instaurada em homenagem a princesa Diana, na Inglaterra. No entanto, o evento, realizado nos jardins do Palácio de Kensington, chamou atenção após revelação de que Kate Middleton não estará ao lado do príncipe William.

De acordo com o Page Six, uma fonte próxima à família real afirmou que “a ausência de Catherine fala muito". Apesar do público reduzido, foi informado que "manter os números baixos é uma ‘desculpa’ perfeita para Catherine ficar longe. William está farto do drama de Harry e Catherine não precisa ser arrastada para isso”, revelou a fonte.

No início do mês, no nascimento da filha de Harry e Meghan, Lilibet Diana, uma fonte garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado aos parentes por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, dando lugar aos rumores de que a relação entre os irmãos estaria abalada.

Foi citado ainda o papel de Kate como mediadora do conflito entre os irmãos. “Ela tem cumprido o papel de ponte entre ele (William) e seu irmão (Harry). O William está determinado em que o drama dos Sussex não roube as atenções a este importante momento de lembrança da mãe e mantém-se focado nisso”.