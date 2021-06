Andressa Urach fala sobre submissão ao marido: 'Escolhi ser submissa'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Andressa Urach/Instagram/Reprodução)

Andressa Urach causou a maior polêmica nas redes sociais, após ter publicado em seu instagram na última quinta-feira (24/06), uma foto com a legenda "Sou todinha do meu dono", se referindo ao marido.



Nesta segunda-feira (28/06), a modelo fez um clique 'pra lá' de ousado nas redes sociais e mandou um recado para os internautas: "Só quero deixar claro uma coisa: aceitem que dói menos. Todo tipo de comentário ofensivo será bloqueado e, depois, não adianta ir lá na rede social do meu esposo pedir para eu desbloquear. Não quero aqui números de pessoas, não vim ao mundo para agradar ninguém, sei quem sou e Deus sabe e isso basta!", disse Andressa.

A famosa ainda ressaltou as críticas dos religiosos: "Se você está digitando ódio e coisas ruins na rede social, vai se tratar, procura um médico ou vai ler a bíblia porque você precisa de ajuda", continuou Urach.





"Quero aqui pessoas que gostem de me seguir e me respeitem! Eu não vou na rede social de vocês ofender ou buscar defeitos em vocês. Então, não dou o direito de fazerem isso comigo. Não faça para os outros o que você não quer para você!", afirmou a modelo.



Andressa ainda concluiu pedindo para que as pessoas respeitem as diferenças: "Outra coisa, chega de ser crente feia, depois não sabem porque os maridos abandonam as esposas. A maioria se acomoda depois de casada! Quero e vou ser uma crente que se cuida. Qual foi a parte disso que vocês não entenderam? Quer ser crente feia?", finalizou a eterna Miss Bumbum.

Nos comentários, diversas pessoas demonstraram discordar da posição da modelo. "Senti vergonha por ela", escreveu uma seguidora. Outra internauta apontou que "é contraditório você falar que não é escrava, porém é propriedade dele".