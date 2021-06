Nesta segunda-feira (28/6), a cantora Christina Aguilera compartilhou, no Twitter, um texto emocionante em defesa da amiga e ex-colega de palco Britney Spears. A artista passa por um processo para conseguir se livrar da tutela do pai, Jamie Spears. “É inaceitável que qualquer mulher, ou humano, querendo estar em controle de seu próprio destino não seja permitido a viver a vida como eles desejam”, escreveu Aguilera em tuíte.

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through.



It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3