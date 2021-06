Será? Prior brinca sobre Lucas Viana e Sarah Andrade estarem namorando

RN Ronayre Nunes

Mas será que foi real, ou só brincadeira? - (crédito: Reprodução/Instagram/@felipeprior)

Pelas redes sociais, o ex-BBB Felipe Prior pode ter largado uma bomba: o joga y joga compartilhou que Lucas Viana (campeão d’A Fazenda 11) e Sarah Andrade (participante do BBB 21) estão namorando. Prior estava com Lucas durante uma gravação e não resistiu ao comentar sobre o boato.



"Hoje eu tô aqui gravando com quem? Olha! O namorado da Sarah Andrade! E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele", disse Prior enquanto Viana aparecia atrás — apenas rindo.

Para disfarçar, no fim dos stories, Prior usou do bom humor para justificar a “escapada” do segredo: “Tinha uns negócios para comer ali que não dava não. Eu prefiro falar do que comer esses negócios. Parecia (o) No Limite aquilo, caramba”.