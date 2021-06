Viih Tube mostra letreiro do novo apartamento em São Paulo: "Cancelada"

VO Victória Olímpio

(crédito: Viih Tube/Instagram/Reprodução)

A youtuber Viih Tube está de mudança e decidiu compartilhar com os seguidores um pouco do novo apartamento, em São Paulo, que ainda está sendo reformado. Nos stories do Instagram, um item decorativo chamou atenção dos fãs: um letreiro com a palavra 'cancelada'.

A referência é uma brincadeira sobre a participação no reality show Big Brother Brasil (BBB21). Apesar de ter sido classificada como falsa pelos internautas durante o jogo e de ter sido eliminada com 96,69% de rejeição, a influenciadora não parece querer deixar de lado o posto.

Viih Tube mostra novo apartamento, em São Paulo (foto: Viih Tube/Instagram/Reprodução)

De acordo com o Uol, a cobertura duplex tem aproximadamente 400m² e custou cerca de R$ 2 milhões. O imóvel tem sauna, piscina, churrasqueira, quatro quartos, closet, banheira e uma sala de estar com lareira. Nas redes, ela mostrou a organização para a mudança.