Mara Maravilha alfineta Xuxa para Sérgio Mallandro: "estou com ranço"

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram @maramaravilhaoficial e @xuxameneghel/ Reprodução)

Os ânimos no reino dos baixinhos estão exaltados. A súdita Mara Maravillha alfinetou a rainha Xuxa durante entrevista ao príncipe Sérgio Mallandro no podcast Papagaio falante. "Estou com ranço dela", disse Mara.

"Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu", disse Mara. Logo depois, a baiana emendou: "Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Com o jeito que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo."

Sérgio Mallandro quis saber detalhes, mas Mara desconversou e mandou o colega perguntar a Junno Andrade, namorado de Xuxa. "Pergunta para o Junno por que ele está fazendo desfeita de mim. Ele tem sido inconveniente. Ele batia ponto no meu programa e até pensaram que eu tive um caso com ele, mas nunca tive. São infelizes os comentários dele", desabafou.

Antes de eles mudarem de assunto, Mara concluiu: "Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém."