Disney+ anuncia curta-metragem com Loki e Os Simpsons

A Disney anunciou em suas redes sociais o novo projeto que envolve o encontro de um dos heróis da Marvel e os personagens de Os Simpsons. O curta-metragem de animação vai se chamar The Good, The Bart, and The Loki.

O novo projeto da plataforma de streaming será lançado na próxima quarta-feira (7/7). Além disso, o pôster do curta metragem faz referência ao filme Vingadores: Ultimato (2019). Confira a publicação:

Mischief arrives in Springfield—well, more mischief, anyway. Start streaming the short, @TheSimpsons: The Good, the Bart, and the #Loki July 7 on #DisneyPlus. #SummerOfDisneyPlus pic.twitter.com/xe2S19e0do