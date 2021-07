Dupla sertaneja Matheus & Kauan lança EP ‘Expectativa x Realidade’

MB Millena Brasil*

Novo trabalho de Matheus & Kauan, o EP ‘Expectativa x Realidade’ foi gravado em Goiânia - (crédito: Júlia Bandeira/ Divulgação )

Nesta quinta-feira (1º/7), Matheus & Kauan apresentam o novo projeto audiovisual da dupla. O EP Expectativa x Realidade, junto aos clipes das faixas, estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 21h. O lançamento conta com as participações de Tierry e Zé Vaqueiro.

Com direção de Anselmo Troncoso e produção de Lucas Santos, o EP foi gravado em Goiânia, em maio deste ano, seguindo os protocolos de segurança e sem a presença de público.“Foi o DVD mais rápido da nossa história”, brincou Kauan, durante coletiva de imprensa. A ideia inicial era que o novo trabalho contasse com 17 faixas, mas, com a ajuda dos fãs e da equipe, foram escolhidas apenas seis canções para fazerem parte da novidade. “Os fãs esperam muito e fazia tempo que a gente não lançava nada”, conta Matheus.

Donos dos hits Litrão, Quarta cadeira e O nosso santo bateu, os irmãos se mostram esperançosos com a volta de eventos presenciais no país: “Até o final do ano a gente vai, se Deus quiser, gravar esse DVD com público.”

Em Expectativa x Realidade, Matheus (26) e Kauan (32) apostaram nas parcerias musicais.“‘Tem participações de vários amigos e músicas que vão fazer a diferença nesse momento da vida das pessoas. É um EP de seis faixas com os ritmos que estão na moda”, destaca Kauan. Apesar disso, o projeto ainda terá a cara da dupla. “Tem a identidade do Matheus & Kauan muito enraizada”, garante.

Composição de Matheus Aleixo e Matheus Marcolino, Viciado é uma das colaborações do EP, gravada com Tierry. “É um grande amigo nosso. A gente sempre acreditou na carreira do Tierry. Ele é um grande compositor”, ressalta.

Já a música Viciado, com o fenômeno Zé Vaqueiro, acumula mais de 14 milhões de views no YouTube. “O Zé Vaqueiro é um cara sensacional, um artista novo que tem feito muita coisa legal, muita música boa”, avisa Kauan.

