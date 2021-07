Rapper Kodak Black surpreende ao jogar mais de US$ 100 mil no mar

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram)

O rapper americano Kodak Black surpreendeu e revoltou os fãs após compartilhar vídeo nas redes sociais jogando uma alta quantia de dinheiro no mar! Nas imagens, é possível ver o artista dentro de um barco com cerca de US$ 100 mil, o equivalente a mais de R$ 500 mil.

Na legenda, Black apenas afirmou que nunca precisou de ninguém e que sempre conseguiu conquistar tudo sozinho: “Eu não devo nada para ninguém. Eu só queria ver todo mundo brilhando! Vocês nunca me deram nada. Eu sempre consegui tudo sozinho!”.

Kodak Black throws almost $100,000 into the ocean ???? pic.twitter.com/Y5RvphELz8 — Daily Loud (@DailyLoud) June 30, 2021

No Twitter, o rapper também compartilhou outro vídeo jogando as notas no vaso sanitário e dando descarga. Logo em seguida, ele anunciou o fim da carreira: "Eu não vou cantar nunca mais". Black excluiu as contas nas redes sociais tempos depois da publicação dos vídeos.

Kodak black flushing money after his fallout w Jackboy pic.twitter.com/Z7BhNv7RqJ — DJ Akademiks (@Akademiks) June 30, 2021

Nos comentários, internautas criticaram as atitudes do cantor: “Espero que seja fake”, “Você poderia ter doado esse dinheiro para quem precisa”, “Você faz ideia da quantidade de crianças que morrem de fome todos os dias?”, questionaram.