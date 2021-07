Paulinho Vilhena deixa a Globo após 23 anos: "História foi intensa"

RN Ronayre Nunes

Depois de Malhação, Império, 13 dias longe do Sol e tantas outras produções na TV Globo, o ator Paulinho Vilhena deixou a emissora. A despedida foi feita pelo artista nas redes sociais. Aparentemente a separação, após a relação de 23 anos, foi amigável.



Com uma imagem do crachá, Vilhena agradeceu pela experiência, aprendizado e histórias na Globo. "Fim. 23 anos depois, essa etapa da nossa relação termina. Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores. Várias novelas, séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos a qualquer hora. Com respeito e carinho, Paulinho Vilhena."

Nos comentários, amigos como Caio Blat e Leandro Hassum celebraram a nova fase de Vilhena.

A história do ator na emissora volta ainda para 1998, quando fez uma participação como o galã Gustavo na série Sandy & Júnior. Mais recentemente, o ator esteve em Pega-Pega — que volta ao ar em agosto. Atualmente, o ator pode ser visto na reprise de Império como o artista plástico Salvador. Em 2019, o ator concedeu uma entrevista ao Correio falando sobre a carreira. Leia no link.

Vale lembrar que Vilhena, além da carreira de ator, também trabalha como cantor no grupo Velotrollers.