CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter @bts_bighit/Reprodução)

Por meio das redes sociais, o grupo BTS confirmou o lançamento de Permission to dance, parceria com o cantor Ed Sheeran. A confirmação foi feita por meio do anúncio do single-álbum de Butter, que estreia em 9 de julho.

No último sábado (26/6), Ed Sheeran já havia comentado sobre a parceria no programa Most requested live. “Trabalhei com BTS em seu último álbum e acabei de escrever uma música para seu novo álbum. Eles são caras super, super legais”, declarou.

O álbum contará com quatro faixas: Permission to dance e Butter e as respectivas versões instrumentais das faixas. Lançada em maio, Butter acaba de completar cinco semanas na liderança da Billboard Hot 100, parada de sucesso mais importante do mundo musical.