Ed Sheeran confirma lançamento de dois novos álbuns

Durante o programa Today, o cantor britânico Ed Sheeran confirmou que vai lançar os álbuns “-” (substract/tradução: subtração) e “=” (equal/tradução: igual). A informação foi feita enquanto o artista falava sobre a sobre a camiseta do time de futebol que patrocina.

Além dos nomes dos próximos álbuns, a conversa ainda trouxe uma previsão de lançamento para os novos projetos. “Eles vão basicamente chegar nos próximos 18 meses”, adiantou.



Confira um trecho da entrevista:

We are getting 2 albums within 18 months!! So excited.



Equals and Subtract



https://t.co/jM61lJsVnh pic.twitter.com/N8BPZMiovK