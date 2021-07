Ex-BBB Flay defende procedimentos estéticos: "Todos que fiz deram certo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Flay/Instagram/Reprodução)

Não é segredo que, desde que saiu do Big Brother Brasil (BBB20), no ano passado, a cantora Flay passou por uma série de procedimentos estéticos, como rinoplastia, lipoaspiração LAD, lente de contato nos dentes, além de uma harmonização facial. Mas, apesar de alguns comentários negativos sobre as mudanças, ela defendeu as alterações e afirmou que, se precisasse, faria novamente.

"Sou super a favor de procedimentos estéticos quando são para nos sentirmos bem. Acho que não tem problema nenhum. Todos os que fiz deram certo, graças a Deus. Se precisar, eu faço de novo. Me cuido muito por ser cantora e ser artista, porque gosto de me sentir bem e confiante nos clipes e na minha vida. Quem não gosta de se sentir bem, né?", contou ao Gshow.

Atualmente, Flay contou que se sente bem, mas que durante participação no reality não se reconhecia: "Engordei e fiquei muito inchada porque bebia toda quarta e sexta e comia de forma muito estranha, já que vivia na xepa. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia". A ex-BBB revelou ainda que após saída do programa cortou a bebida alcoólica.

"Fiquei bem cheinha, coisa que nunca fui e meu rosto ficou muito diferente. Não me sentia bem com a minha aparência. O fator emocional e a pressão psicológica também afetavam demais, até porque a minha passagem pelo BBB não foi tão leve, principalmente pelo lado em que eu estava na casa", finalizou, lembrando que esteve envolvida em várias brigas dentro da casa, com Babu, Rafaela Kalimann, Prior e Thelma.