Tatá Werneck aluga casa para mãe de Mabel Calzolari continuar perto do neto

VO Victória Olímpio

(crédito: Mabel Calzolari/Instagram/Reprodução)

Tatá Werneck está ajudando Silvinha. a mãe da atriz Mabel Calzolari, a ficar perto do neto. Mabel faleceu na última terça-feira (22/6), após complicações de doença rara na coluna. De acordo com a coluna Retratos da vida, do jornal Extra, nesta sexta-feira (2/7), a apresentadora do Lady Night alugou uma casa no Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, para a mãe de Mabel morar.

Assim, Silvinha é cabeleireira está desempregada atualmente, mas conseguirá continuar perto do neto, Nicolas, que fará 2 anos. Tatá doou R$ 15 mil em vaquinha virtual que tinha objetivo de ajudar nas despesas de Mabel e se comprometeu a pagar o velório da jovem.

A cabeleireira está morando atualmente nos fundos de um imóvel em Curicica, na Zona Oeste. A iniciativa do aluguel da casa partiu também da atriz Monique Curi, que se tornou grande amiga de Mabel e afirmou que irá contribuir para ajudar Silvinha.

Em 2019, Mabel recebeu o diagnóstico de aracnoidite torácica, logo após o nascimento do filho. A doença que causa uma inflamação na medula pode levar até a paraplegia, em decorrência da compressão do tecido nervoso da espinha.