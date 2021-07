Demi Lovato e Noah Cyrus são vistas de mãos dadas após rumores de romance

VO Victória Olímpio

(crédito: Backgrid/Divulgação)

Demi Lovato e Noah Cyrus foram vistas juntas, de mãos dadas, durante passeio no parque de diversões Six Flags. Os registros aconteceram após rumores de que as artistas estavam se relacionando. Mas, apesar do clima de romance, elas foram ao local a trabalho e prestigiaram ainda a festa Space Jam: A New Legacy, feita para comemorar o lançamento do novo filme dos Looney Tunes.

Recentemente, Noah e Demi fizeram parceria para a música Easy, apresentada pela primeira vez no Youtube Pride 2021.O evento foi para homenagear a comunidade LGBTQIA+ e celebrar a representatividade. Demi Lovato se declarou em maio como uma pessoa não-binária.

Em abril, Demi revelou, em entrevista no programa de Ellen DeGeneres, que no momento está totalmente focada em sua saúde física e mental, e afirmou à apresentadora que não está procurando um relacionamento. Ela admitiu ainda que passou muito tempo ‘mergulhando em relacionamentos com homens’ porque achava que ‘parecia estabilidade’, porém agora conta que percebeu que pode ter uma vida estável sozinha.