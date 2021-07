Danilo Gentili conta história de 'brochada' com ex-namorada

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao Ticaracaticast, podcast feito por Carioca e Bola, famosos por terem feito parte do Pânico durante anos, Danilo Gentili contou diversas histórias sobre sua vida. Entre elas, ele relembrou o dia que brochou com a ex-namorada. A 'falha' aconteceu em uma época que o comediante estava em uma "rotina insana", por conta do CQC, programa que estava no auge, na Band TV.



"Já brochei de cansado. Vocês faziam matéria na rua? O pessoal acha que é fácil, mas ela acaba com a sua vida. Você acorda cedo e fica o dia inteiro em pé esperando. Nesta época, eu estava começando no CQC e eu estava nessa rotina de gravar o dia inteiro. Você acaba com a sua vida", contou o apresentador do The noite.

"Estava namorando. Aí, estava 'comendo' a menina, estava em cima dela e dormi em cima dela", contou o comediante, enquanto Carioca dava risada. O episódio já tem mais de 625 mil visualizações no canal oficial do Ticaracaticast. Gentili bateu um papo com os dois apresentadores por quase três horas.