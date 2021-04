Climão, tattoo e B.O.: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

Ufa, a semana foi agitada! Mas o Destaque Pop deu conta de tudo e apresenta o melhor cardápio em relação às fofoquinhas dos famosos — nada melhor para se distrair dos problemas, não é mesmo? Teve gente brigando em programas, fazendo tatuagem com o boy, registrando B.O. e mais.



Climão



O apresentador Dudu Camargo, do SBT, concedeu, na última segunda-feira (5/4), uma entrevista para o programa Pânico na rádio. Até aí tudo bem, o problema é que o garoto acabou falando mal do do apresentador Darlisson Dutra, que o substituiu durante um período de férias no comando do Primeiro impacto: “O problema desse negócio de férias nem é o cara puxar o seu tapete, porque eu me garanto com os resultados. Tanto que eu peguei os consolidados de sexta-feira, o Primeiro impacto bateu recorde negativo”.

Como se isso já não fosse motivo para figurar em nossa coluna, ainda teve mais confusão. Em outro programa de rádio, o apresentador Ratinho foi a público criticar a fala de Dudu: “Vai ficar muito chato isso. O cara vai falar uma besteira dessa. Se eu fosse o Silvio (Santos), eu metia um pé na bunda. Ele (Dudu) esqueceu que só o Silvio que gosta dele". Como já diria o bordão: Xi, rapaizzzz.

Dudu Camargo critica SBT e Ratinho rebate: ‘Ele só esqueceu que só o Silvio Santos gosta dele’; confira pic.twitter.com/d3CdZxYFjN — Didigo Santini (@DidigoSantini) April 7, 2021

Matching tattoos

Provando serem muuuuito jovens, Sasha Meneghel e seu noivo João Figueiredo fizeram uma tatuagem combinando. A moça compartilhou a imagem no Insta: os pombinhos escolheram um coração para marcar a relação.

Por falar nos Meneghel

Como vários brasileiros ao longo do país, Xuxa foi a público declarar sua torcida para quem julga ser o merecedor da vitória no BBB21. Agora diferentemente de muitos brasileiros, a Rainha dos Baixinhos deixou claro que torce por Juliette e Gil.

Certíssima

Jojo Todynho registrou um boletim de ocorrência por extorsão após um ex-affair ter ameaçado divulgar imagens da milionária nua. O caso foi publicado pelo portal O Dia, que deixou claro o quanto Jojo nem pensou em se submeter às ameaças.

Na arma e na câmera

Com 23 anos e 1,89m de altura, Bruno Facchini é o nome do momento e tem se destacado no mundo dos modelos. Filho da atriz Luiza Tomé, o rapaz é agenciado pela internacional Ford Models e corteja mais de 4k seguidores no Insta — onde gosta de postar trabalhos e um ou outro vídeo atirando.

Que susto!

A empresária Joana Prado, famosa por dar vida à personagem a Feiticeira na década de 1990, sofreu um grave acidente de carro na noite desta terça-feira (6/4), em Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo o relato da brasileira, o veículo em que estava com uma das filhas foi atingido por uma motorista embriagada. A mulher e a filha estão bem e explicaram tudo nas redes sociais.

Torta de climão

Depois de falar de Viih Tube em uma live, a brasiliense Sarah Andrade encontrou a mãe da youtuber em um clínica de estética na última quarta-feira (7/4). O momento, que poderia ter sido uma “torta de climão”, foi revertido pela dupla em uma chuva de likes ao postarem tudo no Insta. Já dizia o ditado: devil works hard, but ex-BBBs works harder.

a sarah dizendo que pensou que ia apanhar da mãe da viih tube porque chamou a viih de cobra ?????pic.twitter.com/aSYCys2uA1 — yasmin (@Iovatoartist) April 6, 2021

#MomentoJornalistaCelebridade

O já tradicional momento jornalista celebridade voltou com o nascimento dos filhos de Andréia Sadi e André Rizek. Os gêmeos chegaram ao mundo na última quarta-feira (7/4) e já viraram notícia no jornal e renderam muitos likes no Insta.

Tudo novo (de novo)

Depois de muitas idas e vindas, na última segunda-feira (5/4), Mayra Cardi foi às redes sociais contar que reatou a relação com o ex-marido (agora não mais), Arthur Aguiar. "Começamos um novo, de novo, para viver o novo. Respeitando o tempo e as ordens das coisas acima de tudo”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mayra Cardi (@mayracardi)

Maturidade

Enquanto a relação de Mayra e Arthur vai de vento em popa, parece que Amaury Nunes e Karina Bacchi estão passando por algumas dificuldades. O que surpreendeu foi a forma madura como o apresentador esportivo encarou a situação. Amaury foi ao Instagram compartilhar que de fato o casal encarava desafios, mas que se respeitam e querem manter o jogo aberto com os fãs: “Por respeito a todos vocês que acompanham a gente aqui, eu quis vir aqui para dar essa explicação, pedir compreensão, carinho e respeito sempre”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amaury Nunes (@amaurygnunes)

Assustador



O apresentador Danilo Gentili apareceu nas redes sociais com o rosto deformado no começo da semana. O comediante teve uma reação alérgica a um medicamento, levando a um inchaço na face e na traquéia, fazendo com que quase precisasse ser intubado e não podendo tomar remédios. Segundo ele, sua condição foi tão grave que poderia ter acabado em óbito.

"Eu passei por maus bocados nesta Páscoa, mas graças a Deus está tudo bem agora, está tudo em paz. Mas, por acidente, eu tomei uma medicação que eu não podia e eu sou alérgico; começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito", contou em vídeo compartilhado no Instagram.