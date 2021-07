Marina Ruy Barbosa rebate seguidora após acusação de pagar para aparecer

VO Victória Olímpio

Marina Ruy Barbosa perdeu a paciência e acabou discutindo com uma seguidora nas redes sociais após ser acusada de pagar para aparecer nas redes sociais. A internauta compartilhou no Twitter uma lista de famosos, incluindo a atriz, e afirmou que todos costumavam pagar páginas de fofoca no Instagram para aparecer na mídia.

“Todo mundo sabe que Gkay, Virgínia, Luísa Sonza, Rafa K, família Poncio, Marina Ruy Barbosa, Lara Silva, Taina Costa, Flávia Pavanelli pagam alto para aparecer nesses instas de fofoca, falar que esses instas são vendidos é fácil; faltou expor quem paga”, escreveu a seguidora.

A atriz perdeu a paciência e optou por esclarecer a situação, afirmando que não se encaixava na acusação: “Não pira e não envolve meu nome nisso, menina. Eu, hein. Trabalho muito e desde os nove anos. Não preciso pagar ninguém pra falar de mim; meu trabalho fala por mim”.

Marina afirmou, ainda, que ultimamente está calma, mas que às vezes acaba perdendo a paciência com comentários como esse: "Eu ando zen, mas às vezes enche o saco".



